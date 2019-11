Menetel a Szentlőrinc, remizett a Kozármisleny

Kilencedik idei diadalát is behúzta a Szentlőrinc NB III-as labdarúgócsapata a 13. fordulóban saját közönsége előtt. A mislenyiek az utolsó pillanatokban buktak el 2 pontot.

Most a Honvéd fiataljait múlta felül Gombos Zsolt alakulata, akik végig nagy csatára késztették a baranyai gárdát.

Az első játékrészt nagy lendülettel kezdték a hazaiak, már a negyedik percben vezetést is szerezhettek volna, de ekkor még a Kispest védői szögletre tudtak menteni. Sőt, ezt követően Pisont István tanítványai nagy nyomás alá helyezték a Lőrincet, amely leginkább pontrúgásokból veszélyeztetett. Fél óra alatt több lehetőséget is ki tudtak alakítani a fővárosiak, de lövésig csak egyszer jutottak. Komiszár próbálkozásánál viszont Hajagos résen volt.

A 35. percben változtatott Gombos Zsolt, Vajda érkezett, aki megváltoztatta játékképét, jól tartotta meg a labdákat, és védőit rendre átjátszotta. A vezetést is egy perccel az ő pályára lépését követően szerezte Harsányi egy látványos támadás végén vette be a több bravúrt is bemutató Tomori kapuját.

A fordulást követően már egyértelműen irányított a Szentlőrinc, több látványos összjátékkal bontották meg a vendégek védelmét, akik egy-egy kontrával jutottak csak át a felezőn. Egyetlen gólszerzési lehetőségük is így nyílt előttük. Lukács szerzett a félpályán labdát, majd rohant keresztül a Szentlőrinc feltolt védelmén, és ugratta ki Hegedűst, akinek lövése elgurult keresztbe Hajagos kapuja előtt.

A 85. percben aztán egy támadás végén Popadics érkezett az ellenfél büntetőterületén belül, és kanalazta be csapata második találatát. Amivel be is állította a 2-0-os végeredményt. A 90. percben Vajda tekert még ballal a bal alsóra, de Tomori gyors vetődéssel kiszedte.

Szentlőrinc SE–Bp. Honvéd II. 2-0 (1-0)

Labdarúgó NB III., 13. forduló. Szentlőrinc, 170 néző. Szentlőrinc: Hajagos – Czuczi, Havas, Keresztes, Popadics – Hleba, Tóth A. (Pergel, 65.) – Harsányi (Horváth F., 71.), Németh K. (Vajda, 35.), Kondor – Juhász. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Harsányi (36.), Popadics (85.).

HR-Rent Kozármisleny–Monor 2-2 (1-0)

Labdarúgó NB III., 13. forduló. Kozármisleny, 150 néző. Kozármisleny: Somogyi – Horvát G., Nagy Á., Kocsis, Turi II T. – Füredi, Rácz Á. – Fenyvesi, Turi I. T., Márkvárt – Jelena. Szakmai vezető: Pókos Csaba.

Gólszerzők: Jelena, Turi ill. Barthel, Tóth.

A PMFC 16:00-tól játszik Dunaújvárosban, nem lesz könnyű meccs. Az eredményről a lefújás után beszámolunk.