Nagy a nyomás Ráczékon, mindkét oldalon feladják a leckét az ellenfelek

Az előző szezonban Rácz László nem csak bástyaként védte a Pécs tizenhatosát, de az egyik legtermékenyebb gólszerzője is volt az alakulatnak, és idén is ő szerezte a csapat első gólját.

Idén ritkábban örvendezteti meg góllal szurkolóit a PMFC labdarúgócsapata. Ezt egyrészt a másod és a harmad­osztály közötti különbség, másrészt a gárda rutintalanságának számlájára írhatjuk, hiszen a támadók ritkán kerülnek helyzetbe, és a befejezésekbe is olykor hiba csúszik. Azonban a bedobásokból, pontrúgásokból szerzett találatok száma is jelentősen csökkent, amiknek tavaly Rácz László volt a mestere.

Középhátvédként hétszer köszönt be az ellenfeleknek, az pedig jól mutatja, mekkora szerepet játszott a sikerben, hogy a házi gólkirály, Hegedűs Márk 9 gólt jegyzett.

– Elsősorban a védekezés a feladatom, hogy hátul minden rendben legyen.

Az, hogy a támadó pontrúgásaink hogyan működnek, attól is függ, mennyi van belőlük. Tavaly mi domináltunk végig, ott voltunk az ellenfél kapuja előtt. Bár idén is sok esetben megvoltak a bedobásaink, pontrúgásaink, de az ellenfeleink is már felkészülnek belőlünk. Próbálunk mindig valami újat előhúzni, de idén fizikailag és technikailag is képzettebb védők ellen játszunk – kezdte Rácz.

A másik oldalon pedig remekel is a Pécs, amit bizonyít, hogy az egyik legkevesebb gólt kapó együttes.

– Nem volt ekkora nyomás rajtunk, védőkön tavaly, de az a stílus, amit képviselünk, hogy már a támadók megkezdik a védekezést, levesz rólunk terhet hátul.

Az viszont biztos, hogy még szoknunk kell az NB II.-t, sok olyan társunk van, akinek ez az első szezonja profi osztályban, míg az ellenfeleknél vannak volt válogatottak is – részletezte. – Fel van adva a lecke rendesen. Sok olyan támadóval találkozom, aki nagyon jó felépítésű, akár magasabb is nálam.

Hozzátette, az NB III. és II. között nagy a különbség a játék tempójában, az ellenfelek képzettségében is, valamint még az élvonalbeli kluboknál is több meccsen kell helytállniuk.

– Az, hogy egy meccsen Dzsudzsák vezeti rám a labdát, vagy Liptákkal kell felugranom fejelni, megmutatja, mennyivel másabb ez az osztály. Csomószor hét közben is játszunk, de persze ezt szeretjük. Főleg hazai pályán jó játszani, ahol rengetegen szurkolnak nekünk. Tavaly is már azt mondtam, le a kalappal előttük, hogy ennyien jönnek, és idén nagyot ugrott a számuk – jelentette ki.

Elkapták a vírust

Mint megírtuk, a PMFC tájékoztatása alapján a heti PCR-teszt eredményei szerint négy játékos, valamint négy stábtag is koronavírus-fertőzött. A klub a hatályos szabályozást maximálisan betartva elkülönítette a nyolc pozitív személyt, és tovább készül a következő, Szolnok elleni vasárnapi bajnokira.

Emellett jelezték, a székházba a korábban bevezetett szabályok mellett, csak hőmérséklet-vizsgálat után lehet belépni. A csapat tagjai külön-külön öltözőt használnak, és egyből a szabadba mennek. Legközelebb csütörtökön tesztelnek.