Nagyon tetszett Märcznek, amit a pécsi akadémián látott

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiához látogatott a közelmúlt Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, akit Rátgéber László szakmai és stratégia igazgató vezetett végig a 2018-ban átadott, kivételes infrastrukturális feltételekkel rendelkező létesítményben. A kiváló trénert lenyűgözték a látottak

– Szövetségi kapitányként a terveim között szerepel, hogy több sportág jeles képviselőjével is konzultáljak, ennek első állomása volt az, hogy meglátogattam Rátgéber Lászlót az akadémián. Már korábbról ismertük egymást, egy kerekasztal-beszélgetés során találkoztunk, amelyen nagyon szimpatikus, érdeklődő és nyitott volt – idézi a Rátgéber Akadémia honlapja Märcz Tamást.

Hasznos tapasztalatokat szerzett a szövetségi kapitány

– Laci elmesélte nekem, hogyan épült fel, milyen tervek, elképzelések alapján készítették, nagyon izgalmas volt végighallgatni. Örülök neki, hogy végigjárhattam az akadémiát, mert így betekintést nyerhettem a kosaras utánpótlás-nevelés mindennapjaiba. Semmi túlzás nincs abban, ha azt mondom, nagyon tetszett, amit láttam! Tényleg kivételes infrastrukturális lehetőségek mellett dolgozhatnak itt az edzők a gyerekekkel. Minden könnyedén megközelíthető és bejárható: a csarnok mellett néhány méterre ott van a bentlakásos kollégium és az étterem is, a tervek szerint pedig nemsokára az épületek tőszomszédságában megépül egy rehabilitációs központ. Emellett a minőség is szembeötlő volt, a helyiségek, az eszközök mind magas színvonalúak. Jó itt lenni, és látszik, hogy a játékosok, az itt dolgozók is szeretik ezt a helyet.

A szövetségi kapitány kiemelte, hogy az akadémián szerzett tapasztalatokból, biztos lesz olyan, amit hasznosítani tudnak a vízipólóban is. Valamint hozzátette: a kapcsolat nem fog itt megállni, terveznek egy közös beszélgetést az akadémia sportolói előtt is.