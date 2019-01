Nemcsak a pályán vannak feladatok

A Kozármisleny NB III.-as labdarúgócsapatának egyik meghatározó játékosa, Beke Péter a másodosztályú Dorogban folytatja pályafutását. A baranyaiak nem gördítettek akadályt távozása elé, de már nagy erőkkel keresik helyettesét.

Nemcsak a pályán folyik kemény munka a téli felkészülési időszak alatt Kozármislenyben, hiszen egy eredményesebb tavaszi szezonhoz az izzasztó edzések mellett minőségi igazolásokra is szüksége van a baranyaiaknak. Főleg úgy, hogy az egyik legjobb játékosuk, Beke Péter már biztosan a NB II. tizenkettedik helyén álló Dorogban folytatja pályafutását.

– Sok évet lehúztam Kozármislenyben, ez az a hely ahova mindig visszatérnék, most is teljesen korrekten váltunk el egymástól – mondta lapunknak Beke Péter. – Most már új csapatomra koncentrálok, illetve szeretnék újra a régi formámban játszani, hogy tevékenyen hozzájáruljak a Dorog jó tavaszi szerepléséhez. Én örök optimista vagyok, egyszer még az első osztályba is visszatérnék.

A huszonnégy éves labdarúgó pótlásán már nagy erőkkel dolgoznak a mislenyiek, ugyan két támadót is sikerült igazolni, de az új emberek közül a megye I.-es Pécsváradból érkező Bodor Márkónak még szoknia kell a magasabb osztály tempóját, illetve Havasi Dániel sérüléssel bajlódik.

– Klubunk eddig sem gördített akadályt olyan játékosok távozása elé, akiket magasabb osztályból kerestek meg, hiszen fejlődésük szempontjából ez a helyes döntés – fogalmazott Magyar Márk, a Kozármisleny FC klubigazgatója. – Beke Péter egy tehetséges és fiatal labdarúgó, így érhető, hogy az NB II.-ben szeretné folytatni, sok sikert kívánunk neki.

A klubigazgató kiemelte, hogy a támadósor mellett hátul is vannak még hiányzó láncszemek. A közelmúltban érkezett Füredi Szabolcs ugyan hátvédként is bevethető, de rá inkább a középpályán számítanának a jövőben, így a védelem tengelyébe is várhatóak még igazolások. Magyar Márk hozzátette, hogy több próbajátékosnak lehetőséget adnak a felkészülési során, de előbb minőségi igazolásokkal a tavaszi kezdő tizenegyet szeretnék megtalálni.