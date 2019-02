Pécsi foci: elfogadták a tervezetet, de egyelőre maradnak

Elfogadták a tervezetet, de még nem költözik a PMFC.

Tisztázódni látszik a pécsi labdarúgócsapatokat működtető három sportegyesület jövőbeni „felállása”. A városatyák a tegnapi közgyűlésen elfogadták azt a tervezetet, aminek keretében a PMFC Stadion utcai létesítményét a PTE-PEAC veszi át, az egyetemi klub Verseny utcai sportcentruma pedig a PVSK kezelésébe kerül. Valamint döntöttek arról is, hogy a PSN Zrt. által működtett kovácstelepi utánpótlás-akadémia bővítésének munkálatai nemsokára elkezdődnek.

Felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a szebb napokat látott, de még mindig a város első számú csapatának számító PMFC-vel? A piros-feketék tavaly még a másodosztályba való feljutás szélén álltak, nyáron az egész csapat kicserélődött, és most úgy néz ki, lassan otthonukból is távozniuk kell.

Megkerestük a határozattal kapcsolatban Szűcs Zsoltot, a PMFC-t működtető PSN Zrt. vezérigazgató-helyettesét, aki kérdésünkre elárulta, hogy a szurkolóknak egyelőre biztosan nem kell aggódniuk, a csapat tavaszi szezonban is a Stadion utcában játssza le mérkőzéseit. Valamint kiemelte, hogy ez addig nem is fog változni, amíg nem találnak a PMFC felnőtt csapata számára egy olyan létesítményt – ami akár az új PVSK-pálya is lehet–, ahol az osztályának megfelelő körülmények között tud pályára lépni.