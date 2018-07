Milliókat követelt, aztán peren kívül megegyezett volt menedzsereivel Johnny Depp

A részleteket nem hozták nyilvánosságra, de a sztár elvileg nagyon elégedett.

Johnny Depp peren kívüli egyezségre jutott korábbi menedzsereivel, akiket azért perelt be, mert sok millió dolláros kárt okoztak neki.

Depp tavaly januárban perelte be a The Management Groupot 25 millió dolláros (6,8 milliárd forintos) kártérítést követelve hanyagságukért és csalásért.

A színész azt állította, hogy több mint 40 millió dolláros (11 milliárd forintos) adóssága keletkezett a Joel és Rob Mandel vezette Los Angeles-i cég miatt. Depp keresete szerint a cég nem fizette be időben az adóit és magas kamatozású kölcsönöket vett fel a nevében.

A menedzsercsoport ugyancsak pert indított Depp ellen, amelyben arra hivatkoztak, hogy a sztárt havi kétmillió dollárt felemésztő luxus életstílusa döntötte súlyos adósságba. Felsorolták, hogy Depp 14 házat vásárolt és tart fenn, köztük egy francia kastélyt és kis szigeteket a Bahamákon, valamint egy nagy luxusjacht és magánrepülő is van a tulajdonában.

A színész szóvivője hétfőn jelentette be, hogy a per, amelynek tárgyalását augusztus közepére tűzték ki, most közös megegyezéssel lezárult. Bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra, Depp állítólag „nagyon elégedett az eredménnyel”.

Depp a megállapodás után már nyugodtan koncentrálhat novemberben megjelenő új filmje, a Legendás állatok és megfigyelésük 2. promóciójára, illetve Hollywood Vampires együttesével való fellépésekre.

