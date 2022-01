Azt mondják, az a jó stratégia, koncepció, amelyet nemcsak betolnak jó mélyen a fiókba, hanem amit valóban alkalmaznak is, és ami észrevétlenül a gyakorlati döntések mögött egységesen húzódik meg. Egy politikai testület által elfogadott stratégiával szemben mindig van bizalmatlanság, ráadásul a hétköznapokban kevesen forgatnak városi stratégiákat, a pécsiek közül is csak néhányaknak juthatott eszébe, hogy a munkaköri kötelezettségén túl önszorgalomból bele-bele nézzen a fenntarthatóságot szorgalmazó településfejlesztési koncepcióba. Pedig apránként ugyan, de nemcsak a mostani, hanem a következő generációk életét is meghatározhatják az abban foglaltak – főként ha következetesen alkalmazzák.

Egy iroda átminősítésében nem sok üzlet van

De mit látunk Pécsen? A stratégiát inkább fel- és elhasz­nálják éppen arra és úgy, ahogy a pillanatnyi pénzügyi érdekek diktálnak. Mert egy iroda lakássá történő átminősítésében nem sok üzlet van, ott nem forognak milliárdok, így azt simán le lehet söpörni az asztalról, de amikor egy egyébként is megkérdőjelezhető létjogosultságú óriási társasházat akarnak felhúzni egy vállalkozó az amúgy is telített panelházas terület határán a Megyeri út mellé, akkor bizony ugyanazok az érvek máris más ívet vesznek.

Persze azt már elfelejti az MSZP-DK-s városvezetés, hogy éppen a pécsi szocialisták voltak azok is, akik több mint egy évtizede eladták a kertvárosi kiserdőt, amelynek fáit aztán ki is vágták. Most már lehet vagdalkozni a stratégiával is.