Aztán egy kellemes kis fizetésért, bizottsági elnökként ezt már annyira nem is hangoztatta. Persze a városházi körökben sokáig még fennmaradt róla a környezetvédő kép, de amikor megkapta a bizottsági ajándékszéket Péterffytől, hirtelenjében az eltüzelt mecseki fákért való aggodalom is úgy elszállt, mint a füst.

Múlt nyáron aztán a pécsi Diána téri fairtások idején is sokáig hallgatott, végül nagy kínlódva lemondott a zöldbiztosi posztról, ami persze pénzzel nem is járt. Aztán kiderült, hogy jobban is érzi magát a Péterffy–Gyurcsány duó vörös ölelésében, és inkább otthagyta az LMP-t. Közben persze a zöld köd is felszállt, mert elszólta magát, hogy a Diána téri fakivágásokat jobban lehetett volna kommunikálni, azaz nem is favágás, hanem a körítés volt a probléma. De nemrég egy újabb fakivágásnál is ugyanezt a szempontot emlegette.

Úgy tűnik, most megtalálta a villanykapcsolót, nem baj már az sem, ha az áramot éppenséggel fatüzeléssel állítják elő.