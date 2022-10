Sok pécsivel is beszéltünk, akik elmondták, hogy a legnagyobb harc az emeleti, a sofőr fölötti helyért volt, mivel onnan a legszebb a kilátás. Ők úgy emlékeztek, hogy a vezetőnek volt egy periszkópja, vagy valamilyen tükre, amivel a felső szintet ellenőrizni tudta, hogy mindenki ülve utazik-e, ugyanis az emeleten nem volt szabad állni. Ha valaki ezt a szabályt megszegte, Misi bácsi, a sofőr, megszólalt: kérem, foglaljon helyet! A felújított buszon most nincs periszkóp, de mint mondták, lehet, hogy nem is volt, mivel nem találták ennek nyomát a tervrajzokban sem. Lehet, a pécsiek erről többet tudnak, így erre a rejtélyre is fény derülhet egyszer.