Ám január közepén már csak igen kevesek kérdezik meg, hogy a tényleg beköszöntő fagyban maradt-e bármijük a karácsonyi rohamajándékokból a rászorulóknak. A gyorsan kipukkanó segélylufi súlyos foltozásra szorul, az év tizenegy hónapjában mintha megtizedelődne a segítő kéz és az adakozókedv egyaránt.

Ugyanígy pusztába kiáltott szavakká sínylik fogadalmaink többsége is, a január másodikai fitneszbérlet-vásárlási és angoltanfolyam-dömpingtől a soha többet nem beszélek csúnyán az asszonnyal és a leszokom a cigirőlig bezárólag.

Tegyünk hát egyetlen, de be is tartott fogadalmat, és próbáljuk egyszer ki, milyen az, ha nem karácsonyi akciós, hanem teljes 365 napból áll a szeretetesztendő is!

Ellenőrzés egy év múlva, ugyanitt!