Félek, senkinek sem mondunk újat mai tudósításunkkal, amely szerint ismét drágul a közétkeztetés. Miért éppen az ne drágulna, ugye, ha közben minden másnak az ára is folyamatosan emelkedik?

Megvallom, korábban nem voltam az az árnézegetős fajta, sőt, hogy őszinte legyek, sok éven át nemhogy az akciós címkéket nem bogarásztam, de a rendes árakat is csak felületesen tanulmányoztam. Nem a gazdag ember, inkább a memórialustaság luxusaként; másrészt, amit a kosárba pakoltam, arra így is, úgy is szükség volt a mindig éhenkórász tinédzser fiaim miatt, így nem tűnt fontosnak, hogy kívülről fújjam akár a rendszeresen vásárolt termékek pontos árát is.