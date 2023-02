Sok helyen nem is örültek nekünk, volt, aki baltával, más pedig kaszával kergetett el minket. Azért is haragudtak, mert sok helyen a patakokba, árkokba folyt el a szennyvíz, a csatornázással viszont ezeket mind meg kellett szüntetni. Az érvek ismerősek voltak szinte mindenütt, nagy kárt nem okoznak, meg ugyan már, ez nem számít, de a vegyszerektől habzó, fekáliás árkok szaga és látványa önmagában is riasztó volt. Ellenben akkor is sok helyen annak ellenére készségesek voltak, hogy tudták: nem engedhetik meg maguknak a bekötést. Azóta a környezetvédelem terén sokat változott a világ és a gondolkodás, és már azért sem kell fizetni, hogy telekhatáron belül egy méterre elérhető legyen a hálózatra történő rákötési lehetőség.