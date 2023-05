Ezért van az, hogy miközben a sebességmérő 130 km/h-t mutat, a GPS még csak 122 km/h-t. Ha pedig a kettőt összegzem, akkor simán belül voltam az 50-en, mégis mindkétszer megbüntettek.

Egy biztos, a tempomat sokkal népszerűbb lesz mostantól. Nekem is van, de alig használtam, mondván, vannak tűréshatárok, a görcsös szabálykövetőkkel meg egyébként is több a baj az utakon. Volt ennek némi varázsa is, mint a kézi váltónak az automatával szemben, hogy jobban lehet élvezni a vezetést, ha figyelve és reagálva a forgalmi változásokra fél szemmel mindig a sebességre is ügyelni kell.

Borítékolom, hogy idővel csökkenni fog így a forgalom átlagsebessége. Lassul tehát, de kérdés, hogy az igazi gyorshajtókat, a vadiúj BMW-, Merci-tulajdonosokat rákényszeríti-e ez arra, hogy 130-cal kocogjanak az autópálya belső sávjában?