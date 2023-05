Nem tudom kinek az ötlete volt a fényfesztivál, de telitalálat lett. Mert lélegzetelállító, amikor a bazilikán, a dzsámin szaladgálnak a színes fényfestmények, és az esti városban a turisták felfedezik a történelmi korszakok pécsi csodáit. Tényleg fényességes isteni áldásnak tűnik olyankor a belváros utcáin sétálni. Másrészt annyira új ez a műfaj, hogy helye van a kísérletezésnek, a technikai megoldások pedig évről évre magasabb szinten varázsolják el a közönséget. No és több generációhoz szól az alkotás öröme, a megszülető élmény, miközben bármely művészeti ág jól kapcsolható a produktumokhoz.

Pécs ékessége a bazilika, és ezt a ziccert „ragyogóan” kihasználják már a fényfestő versenyek. De szerintem be kellene vonni ebbe a dicsőséges játékba a másik kiemelkedő építményünket, a tv-tornyot is, mert úgy gondolom, az lenne az igazi, ha ebben a fényparádéban ez a szimbolikus csúcsobjektumunk is minden eddiginél színesebben, művészi kompozícióként nyújtózkodna a sötétben az ég felé.