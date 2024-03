Fél évszázada jártam először Pécsett, bányamérnök egyetemi hallgatóként érkeztem, termelési gyakorlatra. Azért jöttem ide, mert kevés olyan szép város volt akkoriban az országban, ahol működő bányát is találhattam. Széchenyi-aknán volt a szállás, egy ma is látható gyönyörű aknatoronnyal. A környék, a külszíni ipari és szociális létesítmények azonban finoman szólva már akkor végórájukat élték. Az isten háta mögül pedig kellett egy óra, mire bebuszoztunk a belvárosba.

Meg is riadt a többségünk, hogy milyen lehet egy bányászkolónia a kis falvakban? Mert ahol nagyüzemben megy az ásványkitermelés, ott többnyire felhúztak lakótelepet is. A gond csak az, hogy a termelés mindenütt hamarabb befejeződött, mint ahogy pusztultak az épületek. Így az egykor igen komfortos lakások egy idő után a bányászok börtönévé váltak, s az idő múlásával a helyzet egyre rosszabb lett. Bétától Zobákon át Vasasig számtalan minta van erre az egykori Mecseki szenes vidékeken, mert a bányabezárást követően legfeljebb a vágatokat, az aknát tömedékelik be, a környező lakásokat nem. Pedig jobb lenne ilyenkor a lakótelepeken is az eredeti állapotot visszaállítani, úgy nem született volna ennyi kiszuperált nyomortanya.