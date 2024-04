A Balaton képzeletbeli emblémája már korántsem csak a rántott hekkről, a lángosról és a nagy korsó sörökről szól. Újabban bárkinek szemet szúr a tó körüli futók, biciklizők hosszú sora.

Meghatározza a jövőt, hogy fiainkat mire szoktatjuk, s most az egészséges életmód a trendi, a bringázás és a reformétkezés. Emlékszem az én gyerekkoromban Olaszországban döbbentem rá először, hogy lehet valami ebben a biciklizésben – mondjuk volt gépem nekem is, de még a kilométerre lévő suliba is inkább gyalog jártam –, ha fiatalok és felnőttek öltönyben és szép ruhában is két kerékre pattannak. Nem tudom, hogy ezzel a divattal mennyire vagyunk elkésve, a Nyugat mögött lemaradva, de azért Baranyában is jól látható a biciklis turizmus, autókon hozzák a járgányokat a németek, hollandok, skandinávok és neki indulnak a Dráva-partnak.

Megkérdeztem egyébként egy holland ismerősöm, mi a vonzó a baranyai bringázásban, mire így felelt: a szabad zöld tér. S külön-külön minden szó fontos. Hogy itt kilométereken át alig zavar meg valaki a szabadságérzetben, a tekerésben, miközben a természet mindenütt a nyakadba zúdul. Ez a béke a zsúfolt európai településeken sehol nem adatik meg.