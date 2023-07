Persze Pécsről ez könnyen kivitelezhető, de mit csináljon az, aki a vizektől távol, hegyek közt éli életét? Nos, Komlón mintaértékű megoldást találtak erre, minden hétvégén két Volánbuszt is indítanak a közkedvelt tavakhoz. Mert innen bebuszozni Pécsre, hogy elérjék a kora reggeli vonatot, az inkább nyűgös mint pihenős megoldás. Egy ilyen Balatonra buszozás viszont ideális nyári kirándulás fiataloknak, időseknek, ha kedvezményekkel utazhatnak. A középkorúak meg üljenek autóba, hiszen úgy is sokkal olcsóbb naponta legurulni a tengerünkhöz, mint ott megszállni.

S talán Pécsvárad, Bóly, Szentlőrinc, Sásd meg a többi víztelen baranyai kisváros is kedvet kap egyszer, hogy akár egymásba fonódó buszjáratokat indítson a Balatonra.