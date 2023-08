A Pécsi Tudományegyetem pop up store-ja hasonló szerepet tölthet be a városban, büszkeséget és méltóságot sugározva, a helyi lakosság és hallgatók mellett a főutcán sétáló turisták számára is kínálva lehetőségeket és hazavihető emlékeket.

Az egyetemi márkanév kötelez is: az egyetemi identitás mögött magas színvonalú szakmai és emberi képzés, nevelés, értékátadás kell, hogy álljon. A felsőoktatási intézmény ugyanis Nagy Lajos király törekvéseinek emlékezetét, Magyarország elsőként megalapított egyetemének örökségét képviseli és viszi tovább.