Aztán már személyesen is felkerestem az említett helyszíneket, s azt kell mondjam, a valóság sem akármi, de a festményeken még ezt követően is találtam új tartalmi rétegeket. S mindezek után most itt van a Csontváry 170, egy olyan válogatott életműtárlat, mely gyakorlatilag felkutatott minden festményt a híres művésztől, s elhozott az ő látószögében néhány egészen új színes helyet a nagyvilágból.

Egy lokálpatrióta pécsinek kötelező a most idekerülő kevésbé ismert képeket is megnézni (a nagy fővárosi gyűjteményekben már láthattuk a többségét, de így együtt a pécsi festményekkel alakul ki a teljes alkotói látásmód), hiszen ezek nélkül hiányos a város kiemelkedő kulturális értékeinek egyszeregye.