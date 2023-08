De ez a fejhajtás nem csupán az áldozattá vált kollégákról szól, egy kicsit a térségi bányaipart is elsiratjuk ilyenkor, azt az ágazatot, mely 20 éve nincs már, s ami nélkül Pécs valószínűleg fele ekkora sem lenne, Komló pedig kisközségként működne.

Ám nemcsak a szomorúságról szól ez a hétvége. Mert évtizedeken át ez volt a nagy ajándékozások ideje is: kocsit kapott a család, új bringát a gyerekek, gyönyörű ruhákat a lányok, asszonyok. A bányáknál ugyanis a hűségjutalmat is ekkor osztották, ami gyakran elérte egy jobb külszíni szakma éves fizetésének felét. Búcsúzunk hát a jóléti esztendőktől is, holott a kincs egy része még ott hever alattunk, a föld mélyében.