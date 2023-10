Sokszor hangzik el, hogy bezzeg ebben a városban minden működik, megy a gazdaság, a kultúra és a sport. Bezzegvárosok eddig nem Baranyában voltak, de úgy néz ki, egy-kettő már itt is akad.

Kozármisleny, ami Pécs közelében található, az egyik ilyen városnak mondható. Sok család választotta új otthonául a kis baranyai várost, így az elmúlt években a lakosságszáma megnőtt. A 2022-es népszámlálási adatok szerint tizenegy százalékkal nőtt a lakosok száma 2011-hez viszonyítva, vagyis a tavalyi évben 6663-an lakták a várost. Kozármislenyt azért választják a családok, mert csendes, még lakható. Az újonnan beköltözők is magukénak érzik, így nem meglepő, hogy a sportban is sikereket érnek el. A kézilabdázó lányok feljutottak az első osztályba, ahol olyan ellenfelek várnak rájuk, akik a nemzetközi porondon is meghatározóak: a Győr és a Fradi. És hogy mennyire összetartó közösség az abban is meglátszik, hogy idegenben is elkísérik a csapatot.