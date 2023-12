A Dunántúli Napló és a bama.hu által szervezett kezdeményezés lehetőséget teremt a települések számára, hogy bemutassák saját különlegességeiket, a helyiek kreativitását. Bízunk benne, hogy az ötlet a települések helyi büszkeséget is erősítheti.

A kezdeményezés arra is teret enged, hogy a fotókon keresztül mások, a tágabb közösség tagjai is részesüljenek az ünnepi varázsból, még ha távolabbi településekről is van szó. Az online és a nyomtatott sajtóban való megosztás révén az ünnepi dekorációk inspirációt adhatnak még be nem kapcsolódó településeknek is, ösztönözve őket a saját kreatív kezdeményezéseik elindítására.

A fények, a színek és a dekorációk együttesen teremthetnek olyan ünnepi atmoszférát, amely segíthet a lakóknak abban, hogy kicsit kiszakadjanak a hétköznapok forgatagából, s további élménnyel bővítsék a karácsonyi időszak pillanatait.