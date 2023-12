Mert ebben benne van minden: a bélyeg gyönyörűsége, a felejthetetlen esemény örök emlékezete, de még az a személyes tűz is, amit a Mikulással történő találkozás okoz a gyerekeknek. Felnőttre fordítva az utolsó gondolatot: nem mindegy, hogy Messit személyesen láttuk a Nou Campban a Barcelonában focizni, vagy van egy ilyen tévéfelvételünk.

Szóval a Télapó pecsétjével egy új bélyeg egy igazi gyűjtőnek nem akármilyen kincs, főként ha a mögöttest is sorra vesszük. Például, hogy ki tudja, meddig lesz még posta, s meddig bocsátanak még ki bélyegeket. Ha meg azt is tudjuk, hogy a Mikulás maga is közismert pécsi bélyeggyűjtő, akkor önmagába ér vissza a kör. Hát egy ilyen ékes pillanatot nem szabad soha eltörölni.