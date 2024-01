Decemberben, a szeretet ünnepét várva általában még azoknak az embereknek is meglágyul a szívük, akik az év más részében nem, vagy csak nagyon ritkán adakoznak. Számos módon tudjuk ilyenkor a rászorulókat segíteni, a legtöbb gyűjtés is ilyenkor zajlik. Népszerű a cipősdoboz-akció, s a vármegyében tevékenykedő karitatív szervezeteken keresztül pénzzel, élelmiszerrel, ruhával tudjuk támogatni a szerény körülmények között élő embertársainkat. S ennek, az év legadakozóbb időszakának is köszönhetően az év utolsó hónapjában még a nagyon nehéz helyzetben lévő családok is méltón ünnepelhetik meg a karácsonyt. Ám ez azzal jár, hogy sokan minden pénzüket elköltik decemberben, pedig az év többi hónapjában is van szükségállapot.