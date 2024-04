Az elmúlt időszakban én is kaptam több olyan SMS-t mely arról szólt, hogy érkezett egy csomag, ám sajnos nem tudják kézbesíteni a címemre. Kattintsak rá az üzenetben található linkre és adjam meg az adataimat. Ezt természetesen nem tettem meg. Már csak az SMS megfogalmazásából is lehetett sejteni, hogy csalók állnak a háttérben. Ám ezt valószínűleg rajtam kívül még sokszáz embernek elküldték. S mi van ha valaki nem olvassa végig rendesen az üzenetet vagy csak megörül, hogy kap valamit és rákattint a linkre? A csalók pedig már meg is szerezték az adataikat, rosszabb esetben a bankkártyájukon lévő pénzösszeget. Ha 50-ből 1 ilyen csalás bejön, a kiberbűnözőknek már az is haszon.