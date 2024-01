Vármegyénkben is számos alapítvány, közösség, civil szervezet és magánszemély menti és támogatja a rossz körülmények között élő, sanyarú sorsú kutyákat, macskákat. Ez egyrészről szívmelengető, ugyanis azt jelenti, hogy egyre többen viselik szívükön ezeknek az élőlényeknek a segítését. Ám sajnálatos is, mert azt is jelenti, hogy szükség van rájuk, még mindig sok-sok kisállat lakik méltatlan életkörülmények között. Láncon tartott kutyák, kennelekben tartott macskák, szaporítótelepek százai találhatók még mindig hazánkban, melyek célja csupán a profitszerzés, bármi áron.