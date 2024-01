A térséggel érdemben akkor kezdtek el foglalkozni, amikor az Ős-Dráva programot elindították az elmúlt évtizedben. Ezzel párhuzamosan elindult egy olyan közbeszéd is, amely nemcsak a létező problémákat emlegeti, hanem végre a megoldások felől közelít az elszegényedett Ormánság felé.

Ennek is köszönhetően hajtottak végre fejlesztéseket a térségben, és éppen itt jelentette be Orbán Viktor a Magyar Falu Program elindítását is, amely a vidék gyakorlati gondjaira igyekszik érdemi választ adni.

A Bőköz Fesztivállal pedig az ország kulturális térképére is felkerült az Ormánság, s most pedig a turizmust is szolgáló bicikliutakkal újabb irányt, lehetőséget nyitottak meg. S ahogy a közelmúlt híreiből tudható, az óriási, előkészítés előtt álló nyugat-baranyai ipari park is szolgálni fogja az Ormánságban élőket.