Vannak azok a bizonyos ételek, melyekről szinte mindenki tudja, hogy egészségesek, táplálóak, jót teszünk a szervezetünknek azzal, ha ezeket fogyasztjuk. Ilyen a méz, a hal és a vadhús is. Tudjuk, hogy többet kéne ennünk belőlük, ám mégse tesszük. Ez több okból is történhet így. Valljuk be, nem a legolcsóbb hozzávalók, ha hetente (vagy akár hetente több alkalommal is) szeretnénk fogyasztani őket nagyon sok embernek mélyen a pénztárcájába kellene nyúlnia.

Másrészt sokan nem tudják, hogy hol szerezhetnék be ezeket a termékeket. Jó hír, hogy az utóbbi időben számos bevásárlóközpontban találkozhatunk már vadhússal. A szarvas, vaddisznó vagy őzhús drágább mint a sertés vagy a szárnyas. Ám nem árt figyelni az akciókat, ilyenkor jó áron vásárolhatunk be vadhúsból. Vegyünk ilyenkor nagyobb mennyiséget, melyet akár le is fagyaszthatunk, s majd később igény szerint főzhetünk, süthetünk belőle valami finomat.