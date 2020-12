Tóth Andi összeomlott, aggódnak a zenésztársak

„Ha többet foglalkoznál a saját életeddel, mint az én személyemmel, nem lennél egy rakás bánat. Tisztelet a kivételnek.

Tőlem szidjál, a Jó Isten úgy is beleveri az arcod a betonba” – írta hétvégi posztjában Tóth Andi.

Először Tóth Gabi szólalt meg és adott hangot aggodalmának – írta sajtóinformációkra hivatkozva az Origo.

Gájer Bálint szintén félti:

„Az ilyen mocskolódás még egy olyan embert is kiborít, aki hosszabb ideje van szem előtt. Ráadásul most a művészek is feszültebbek, hiszen hónapok óta nincs munka, sokkal nehezebb az életük a járvány miatt.