Pont nemrég esett szó az Egyesült Államokban használatos AMBER riasztásokról, az okostelefonok által fogadható hatósági üzenetek eltűnt gyermekek megtalálását próbálják közösségi segítséggel felgyorsítani a megadott kutatási területeken belül - írja az Origo. Sajnos az Apple átgondolatlansága miatt egy kisfiú nemrég maradandó halláskárosodást szenvedett, beszakította a dobhártyáját az AirPods Pro fülesben teljes hangerővel megszólalt jelzés.

Most az Instagram is beszáll az eltűnt gyermekek keresésébe, ráadásul kifejezetten hasznosnak tűnő módon, az appjában megjelenő AMBER riasztások rögtön fotókat is képesek mutatni a keresett gyerekekről. A képfolyamba tett bejegyzések formájában megjelenő riasztásokban természetesen látható az adott ügy szöveges leírása, a hatóságokkal kapcsolatot felvenni próbálók pedig két koppintással hívhatják az illetékes rendőrkapitányságot.

Az Egyesült Államokat követően a következő hetekben további 25 országban (Argentína, Ausztrália, Belgium, Bulgária, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Ecuador, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Görögország, Guatemala, Hollandia, Írország, Jamaica, Kanada, Litvánia, Luxemburg, Malajzia, Málta, Mexikó, Románia, Tajvan, Új-Zéland, Ukrajna) is elérhetővé válik az Instagram gyermekkereső funkciója.

