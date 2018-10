Az idén is finomra sült a pécsbányai liget gesztenyéje

Negyedik alkalommal is nagy sikerrel rendezték meg a pécsbányai Gesztenye Liget Fesztivált. A családi rendezvényen sok zene és játék várta a gyerkőcöket.

Szalmabála labirintussal, állatsimogatóval, játszóházzal, vetélkedőkkel, gesztenyés alkotófoglalkozásokkal várták a gyerkőcöket az idei, immár negyedik alkalommal megrendezett Gesztenye Liget Fesztiválra. A színpadi fellépők is maguk köré vonzották a kicsiket a szép napsütéses szombati programon, tehát mindenki kedvére választhatott a szórakoztató programok közül. Az idén is több százan látogattak ki a hagyományos őszi rendezvényre.

– Szeretnénk pozitív szemléletet formálni Pécsbányáról, illetve a városban kialakult negatív megítélést elfordítani Pécsbányáról. Meggyőződésem, hogy ez a városrész egy alvó Csipkerózsika – mondta Vozár Pál, a szervező Pécsbányai Kulturális Egyesület vezetője. Az évről évre egyre népszerűbb rendezvényre most sikerült a baranyai lovasokat is idecsábítani, a találkozóra csaknem 30 ló érkezett. A komlói Minizoo is kitelepült néhány egzotikus állattal, amelyeket a gyerekek egészen közelről is megismerhettek, emellett lovagolhattak is.

A szervezők a minőségi szórakoztatást helyezték előtérbe, megmutatták, hogy nemcsak a gumicukor és a légvár csábíthatja a gyerekeket, hanem az is, ha a természetet egy kicsit közelebb hozzák a résztvevőkhöz. A kézművesvásár árusai egyedi termékeket árultak, a gesztenye pedig folyamatosan sült. A színpadon Bravaduo latin gitár duó, dog dancing bemutató, Beck Zoli, Lenthar Balázs, Szilas Miklós és a tűzzsonglőrök szórakoztatták a fesztiválozókat.

A kilátogatók emellett kellemes családi túrán is részt vehettek, az útvonal a szelíd gesztenyéstől a Tripammer fát és a Fehérkúti kulcsosházat érintette, a túrát teljesítők jutalma pedig egy csomag sült gesztenye volt.

A Pécsbányai Kulturális Egyesület legközelebb az adventi vásáron kínálja majd a finom sült gesztenyét.