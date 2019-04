Erősen kezdett a PEN – Képgaléria!

Tegnap este újra megnyitotta kapuit a Pécsi Tudományegyetem legnagyobb kulturális és szórakoztató rendezvénysorozata, a Pécsi Egyetemi Napok.

A PEN Fesztivál forgatagát immár hagyományosan a diákrektor-választás (egyetemi karok közti verseny) felvonulása nyitotta meg. A hallgatók délután a Barbakánnál gyülekeztek, ahol a hangolódásban a PTE Brass Band fúvósai voltak segítségükre. A csapatok különböző látványos jelmezekbe öltöztek, kalózok, jampecek és római istenek is megtalálhatóak voltak a tömegben. A diákok aztán öt órakor elindultak a PEN helyszínére, az Expo Centerbe.

A rendezvényterem előtt már hat körül sorokban álltak a fiatalok, a bejutást követően pedig birtokba is vették a 25 ezer négyzetméteren elterülő fesztiválvárost. Zenekarok tekintetében is erősen kezdett a fesztivál, a tegnapi nap a Supernem, a Tankcsapda és a Halott pénz koncertjére is bulizhattak a résztvevők.

A PEN-en folyamatos egészségügyi szolgálat is üzemel, így ha valaki nem érzi jól magát a három nap alatt, nyugodtan megállíthatja a járőröző mentősöket, vagy felkeresheti az erre kijelölt standot. Minden fesztiválon sarkalatos pont a vizesblokk kérdése, így a rendezvénycentrum területén belül, illetve a külső részen is találhattunk mosdókat. A környezettudatosság a fesztiválozás közben is fontos, ezt a szervezők is tudják, így az italokat úgynevezett „repohárban” kaptuk, melyet a kijelölt pontokon használat után visszaválthattunk, és a szemét is kevesebb volt mintha eldobható poharakat használtunk volna.

Az előrejelzéseket látva idén valószínűleg az időjárás sem gátolja majd a jó hangulatot, azonban mint minden fesztiválon, a PEN-en is réteges öltözködés a javasolt, mivel az éjjeli órákban hűvösebb lesz.