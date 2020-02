Ezen a hétvégén is ki lehet mozdulni, lesz hová

Punk, trash, tőről metszett pop-rock is lesz a szokásos táncos zenék mellett a hétvégén. A magyar underground és progresszív zene egyik legpatinásabb, folyamatosan megújuló vezető képviselője, a Tudósok is érkezik.

A szerencsés zenerajongóknak a Kodály Központban indul a hétvége, hiszen a Magna Cum Laude lép fel pénteken az ország egyik legkiválóbban szóló koncerttermében. Az akusztikus koncert különlegesen hangszerelt dallamaiba belecsempészett szimfónia egészen egyedülállóan tárja majd a közönség elé a Magna dalok színes világát. A fellépésen a legnagyobb slágerek mellett igazi unikumként a ritkán játszott tételek is hallhatóak lesznek.

Rudán Joe pénteken este héttől a kozármislenyi művelődési házban tartja a közelgő tévés fellépésének a főpróbáját pénteken este héttől. Az akusztikus koncerten több vendégzenésszel játszik a legendás énekes. A Rudán Joe Akusztik idén ünnepli 10 éves születésnapját, az akusztikus duó a 10 év alatt több száz koncertet adott országszerte, de a határainkon túl is számos meghívásnak tettek már eleget.

A Pécsi Estben egy igazi alternatív legenda, a Tudósok kezdi a hétvégi őrületet. Az Akkor is nevetek! lemezbemutató koncerten jelen lesz Rátgéber László is, de vendégzenekarként a VEN is melegít. Másnap ebben a klubban az Intim Torna Illegál vizitál. Négy albummal, ötven dallal, ötszáz koncerttel a hátuk mögött a tízéves zenekar úgy döntött, hogy felidézi a tíz év együttlét és barátság legszebb pillanatait. A koncertek után stílus és közönségváltás várható szokás szerint, és jöhet a diszkó: pénteken trap parti, szombaton pedig a 90-es és kétezres évek zenéivel csap le a Wannabe buli.

Szabadtéri 4akkordos Performansz, a népszerű gumipunk csapat a Szabadkikötőben lép fel szombaton este. Vendégként a erdélyi Teddy Queen is felbukkan a színpadon. A Nappaliban ezen a napon a latin zene ősanyjának is tartott túlfűtött, ritmusorientált, fúvós hangzásokban dús tánczenét Magyarország első cumbiazenekara, a Los Orangutanes hozza el. A komlói Zrínyi klubban Thrash Attack címmel a zúzós zenék szerelmeseit várják: az Archaic, az Innistrad és a Frust_HATE penget majd vadul pénteken este.

A Trafikban egy esedékes Balkán buli robbantja be péntek éjszaka a hétvégét. Dj Nina első alkalommal érkezik hazánkba Banja Luka-ból. Ez az est a karnevál jegyében telik, mikor mindenki álarc mögé tud rejtőzni az ígéretek szerint. Pénteken este a Raktárban dj Karnevál jön a Purebeattel és a The UnicornsDj-vel. A Szenes klubban Millenium Friday címmel négy óra kíméletlen drum and bass-t öntenek nyakon három óra szakadatlan technóval. Az Amperben szombaton a Badgirls brigád 20 éves szülinapi bulija sújt le a holland Chris Stussy szettjével együtt, aki a németalföldi deep house és deep tech mezőny egyik legígéretesebb titánja. A Made in Pécs Caféban szombaton este Flinter hozza el a hiphop zenéit, s ezúttal kizárólag vinylekkel fog operálni. A Retro Music Klubban szombaton koktélpartival csalogatnak, természetesen a legjobb retro slágerekkel.