Jön a P.Mobil Pécsre, Villányban pedig Bagossy dukál a bor mellé

Nagy hírünk van, ezen a hétvégén sem lép fel a bulipangás állapota, sőt talán egy lapáttal rá is tesznek a szórakozóhelyek szervezői. Nem beszélve a fesztiválokról. Soroljuk, mondjuk.

Aki a vörösbort szereti, az úgyis Villányra koncentrál ezen a hétvégén, ahol a színes programkínálatból kikacsintva bukkannak fel minőségi koncertek is. Nehéz mindent felsorolni, de ha azt mondjuk a pénteki nap kapcsán, hogy Janicsák Veca, vagy Mobilmánia, akkor bizonyára a kedves olvasónak is mehetnéke támad a buliba. Másnap a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company hozza el kellemesen melankolikus alterpop dalait, de Rudán Joe akusztikus fellépése is megér egy megtekintést, a Budapest Bár pedig már tényleg csak hab a tortán.

A Pécsi Estben ezen a hétvégén szerencsére mind a két nap lesz élő zene: pénteken a hardcore zene híve bólogathatnak vadul a Don Gatto és a Dirty Dawn feszes parádéjára, míg másnap a hiperkarma nem ismer majd tréfát. Végre ismét klubkoncerten mutatja be velőtrázó műsorát a Komlóról elszármazott Bérczesi Róbert és zenekara.

Október 4-én a P.Mobil zenekar az Expo Centerben prezentálja 50. évi jubileumi Aranylakodalom koncertjét. A saját hang és fénytechnikával érkező zenekar 1969-ben alakult Gesarol néven, de 1973-ban állami utasításra nevet kellett változtatni, ekkor lett P.Mobil a név. A banda kisebb nagyobb szünetekkel 50 éve létezik, ezt ünnepelik meg a jubileumi turnéval.

Szombaton az Expo Center falai között jön egy príma technofesztivál a műfaj szerelmeseinek. Az Elektrik Pécsen a fő fogás az olasz Ilario Alicante lesz, aki tavaly Ibiza 2018 legjobb techno művésze díját vehette át. Szintén ezen a napon, viszont a város másik szegletében, a Zsolnay Negyed E78-as termében a Necc Party borzolja a kedélyeket.

A Nappaliban pénteken este a KubaLibre tartja meg szokásos őszi szeánszát, ezúttal a méltán népszerű és jóképű srácokból álló Xy Flies társaságában. Másnap a Szabadkikötőben folytatódik a minőségi alternatív zenebona áradat, hiszen a Szabó Benedek és a Galaxisok érkezik, előttük pedig a Mulató Aztékok melegíti be a színpadot.

Szombaton a hetedik Pécsi Kertváros Napon a Maléter Pál út melletti füves területen a Vastag tesók teszik oda magukat szombaton este, előttük pedig Krisz Rudi lesz, aki a jó hangulatról gondoskodik.