Nagyon nehéz lesz választani, egymást érik a minőségi bulik

Ez a hétvége az őszi szezon egyik csúcspontja lehet Baranyában, már ami a koncerteket illeti.

Speciális bulival érkezik a Tankcsapda Pécsre pénteken este a Lauber Dezső Sportcsarnokba. Az idén 30 éves zenekar egy látványos körszínpados produkcióval áll a deszkákra. A megnövelt küzdőtér és a minden oldalról egyformán látható, hallható zenekar egyedi élményt kínál, ez a fellépés csupán az ország hat arénájában látható, köztük a megyeszékhelyünkön.

Szintén ezen a napon a Kodály Központban szimfonikus hangszerelésben csendülnek fel a Margaret Island elsőrangú slágerei és legfrissebb szerzeményei a 2019-es országjáró Csend turnén. Reméljük azonban, hogy nem lesz teljes a csend a hangversenyteremben, főleg hogy a hét fős zenekart a Heuréka Pop Orchestra kíséri az este folyamán.

A Pécsi Estben az alternatív mezőnyben hamar kultikussá váló Kaukázus lép fel pénteken este. A Kaukázusnak izgalmas dalai vannak, generációs hang ez, mely időközben slágeressé érett. Sokan ismerik a Szalai Éva, a Tartós béke és a Teszkó című slágereket, de akinek ez a kínálat nem lenne elég, annak a pécsi Kubalibre őrjítő bulija is megkoronázhatja az estéjét. A hazai metálvilág egyik legismertebb zenekara, az Apey & the Pea idén ünnepelte tizedik születésnapját. A jubileum azonban korszakváltást is jelentett, a trió ugyanis Lazarvs néven folytatja tovább a munkát. Az új dalokon dolgozó zenekar szombaton a Pécsi Estben lép fel a Stubborn társaságában.

Az Apáczai Művelődési Házban zenél pénteken este az Ismerős arcok. A tagság a 20 éves jubileumát ünnepli, Kertvárosba is ezzel a műsorral érkeznek, és nagy összegben fogadnánk, hogy a Nélküled nélkül nem lesz buli.

A retró láz szerelmesei ezúttal Mohácson gyülekezhetnek, hiszen szombaton többek között Korda György és Balázs Klári énekelteti meg a koncertre érkezőket. De előttük fellép a TNT, a Groovehouse, a Kozmix és Zoltán Erika is.

A Szabadkikötőben a 80-as évek hazai altervilágában is megmerítkezhetünk szombaton, mert egy már kora este startoló minifesztivál keretében fellép Bárdos Deák Ágnes (Kontroll Csoport, Sziámi-sziámi, Ági és a fiúk), a magyar underground legendás dívája is az Ági és a Fiúkkal. A punkbeat, a mocsári sanzon és a spoken word költészet határvidékén mozgó új anya is megmutatja magát az estén.

A Nappaliban szombaton este a Romano Dromnak lesz jelenése, mely az egyik legismertebb kelet-közép európai cigányzenekar, 1998-as alapítása óta a világzenei szcéna állandó szereplője. Koncertjeik minden alkalommal jó kedvre és táncra sarkallják a közönséget.

Az Amper klubba érkezik majdnem 20 esztendős pályafutásával a Secret Factory, mely a magyar elektronikus zene egyik legambiciózusabb és legmélyebb gyökerekkel bíró párosa, akik nemcsak kompromisszummentes irányvonaluk, kísérletező hangzásviláguk, de szüntelen újítási vágyuk miatt is a legizgalmasabb produkciók között tarthatók számon.