Néhol többnapossá vált a Black Friday

Ez a Black Friday: néhány évvel ezelőtt még csak az internetes áruházak kínáltak különféle akciós termékeket ezen a napon, mára azonban már a legtöbb üzlet kínál különféle kedvezményeket, és szolgáltatások is olcsóbban érhetők el a Fekete Pénteken. A fogyasztóvédelmi szakemberek hangsúlyozzák: nem szabad bedőlni minden akciónak!

Hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Black Friday, azaz a Fekete Péntek, amikor is átlagon felüli árkedvezményekkel találkozhatnak az üzletekben, a webáruházakban, és akár különféle szolgáltatások – mint például fodrászat, szálláshely – igénybe vételekor is a vásárlók. A Black Friday a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott több évtizede hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. Ez a nap idén november 29-re esik, sok helyen azonban már most is tartanak Black Friday-akciókat – az elmúlt évek statisztikai adatai alapján a legkeresettebb akciós termékek ilyenkor a divatáruk, a ruhák, cipők és az elektronikai eszközök.

– A Black Friday napján és a karácsony előtti időszakban megszaporodnak azok a honlapok, amelyek jellemzően egyszerű felépítésűek, bombasztikus ajánlatokkal kecsegtetnek, ám valódi teljesítés helyett átverik a vásárlókat – hívják fel a figyelmet a Baranya Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szakemberei. – Fontos tudni, hogy a megvásárolt termékekkel kapcsolatos minőségi kifogások rendezésére vonatkozó előírások nem térnek el a hagyományos üzletben történő vásárlásokétól – hangsúlyozzák.

Az online vásárlások esetében egy adott weboldal megbízhatóságával kapcsolatban internetes fórumokon is tájékozódhat az érdeklődő, hogy beazonosítható webáruházból tudjon rendelni. Ha a fogyasztó vállalkozástól vesz terméket, legkésőbb az annak kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a vételtől. Elállás esetén a megvásárolt termék visszajuttatásának költsége a vonatkozó jogszabály alapján a fogyasztót terheli.

Nagyon fontos tisztában lenni azzal is, hogy amennyiben magánszemély magánszemélytől vásárol, a fogyasztóvédelmi rendelkezések nem érvényesek, például az elállás, vagy a szavatossági jogok sem.

A fogyasztóvédelmi szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy az irreálisan alacsony áron (például egy forintért) hirdetett terméket a kereskedőnek nem kötelessége odaadni. Az „irreálisan olcsó ár” feltüntetése téves rögzítés, esetleg rendszerhiba következménye lehet, ami ugyan árfeltüntetési hiba, de a fogyasztó nem követelheti, hogy a hibásan feltüntetett áron kapja meg a terméket.

– Amennyiben a webáruház fizetésként csak az „előre utalás” lehetőségét biztosítja, érdemes alaposan, körültekintően utána járni, kitől vásárol, illetve kinek a részére utalna pénzt a vásárló – emelik ki a Baranya Megyei Kormányhivatal szakemberei.