A paksi beruházáson és a hidakon is múlhat a térség gazdasági fejlődése

A műszaki pálya előnyeivel, a színes képzési palettával, a paksi beruházásban rejlő lehetőségekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők csütörtökön, a megyei kormányhivatal által szervezett rendezvénysorozat utolsó napján.

A Baranya Megyei Kormányhivatal hétfőtől csütörtökig tartó „Találjuk ki Baranyát! – Építés hete” rendezvénysorozatának fókuszában az építészet, az örökségvédelem, a gazdaság- és vidékfejlesztés, a helyi kis- és középvállalkozások innovatív technológiai fejlesztései és a szakképzés megújítása állt. A négy nap alatt harminc előadás hangzott el a Pécsi Tudományegyetem, a Pécsi Egyházmegye, a Dél-dunántúli Építészkamara részéről, továbbá gazdasági társaságok, önkormányzatok képviselői és a kormányhivatal építésügyi szakemberei szólaltak fel.

Csütörtök délelőtt az egyetem Műszaki és Informatikai Karának É81-es új épületben tartottak szakmai konferenciával egybekötött tematikus képzési kiállítást. A megye számos részéről érkező fiatalok körében az egyik legnépszerűbb a Hauni gépgyártó cég standja volt, ahol különböző alkatrészeket szerelhettek össze. Többen kipróbálták a fogadótérben felállított interaktív városfejlesztő társasjátékot is, melynek központi témája az épített környezet megóvása volt.

A résztvevő diákok találkozhattak a térség jelentősebb építészeti profilú vállalatainak képviselőivel is, tőlük érdeklődhettek a jövőbeli munkavállalókra vonatkozó elvárásokkal kapcsolatban, illetve megtudhatták, hogy az adott cégnél milyen munkakörhöz milyen végzettség szükséges. A rendezvényen nemcsak képzési, oktatási, munkaerőpiaci információk, hanem különböző szolgáltatások – például pályaorientációs tanácsadás, érdeklődésvizs­gálat – is várták a fiatalokat. Az résztvevőknek ezenfelül lehetőséget adtak arra is, hogy megnézzék a karhoz tartozó új csarnoképületet, melyben a legújabb gépészeti megoldásokat oktatják a hallgatók számára.