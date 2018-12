Biztos, hogy megépül az M6-os autópálya új szakasza a határig

A megyeszékhely, Mohács és a régió szempontjából is újabb örömteli fejleményként könyvelhetjük el, hogy a napokban a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési beruházássá nyilvánította a gyorsforgalmi kapcsolat megteremtését Szeged és Pécs között, amelynek részeként épül meg a mohácsi autópályahíd. Ugyancsak szerepel a frissített listán az M6-os autópálya Bóly–Ivándárda közötti szakaszának megépítése is.

A kiemelt jelentőségű fejlesztések azt jelentik, hogy a beruházások lebonyolítása jóval egyszerűbbek és gyorsabbak a hatósági eljárások során, azaz az ügymenetet akadályozó bürokratikus akadályokat eltakarították az útból.

A kormány már korábban határozott arról, hogy összesen több mint 69 milliárd forint jut a Bólytól a határig tartó szakasz megépítésére. Az M6-M60-as csomóponttól az országhatárig futó szakasz 2×2 sávos gyorsforgalmi lesz, fizikai elválasztással. A Bóly és Ivándárda közötti szakasz hossza mintegy 20 kilométer. Decemberben kiírták az építést megelőző utolsó fázisra szóló közbeszerzési eljárást is, az engedélyezési, valamint a jogerős építési engedély megszerzésére.

A hídhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás is elindult, ugyancsak decemberben jelent meg az ajánlattételi felhívás a híd és a csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat kiépítésének engedélyezési és kiviteli tervének készítésére, az építési engedély, valamint a további engedélyek megszerzésében való közreműködésre.

Az 57-es főút M6-os autópálya és Mohács közötti szakaszát kétszer kétsávosra bővítik, az 56-57. sz. főutak körforgalmi csomópontja és az új mohácsi Duna-híd közötti szakaszon az út teherbírását 11,5 tonnára emelik. A szigeti oldalon pedig – hogy a híd ne a „semmibe„ vezessen – pedig megteremtik az összeköttetést az 51-es főúttal.

További fejlesztéseket is terveznek

Az M7-es autópályát Zalaegerszeggel összekötő M76-os eddig gyorsútként szerepelt, most autóút lett és kiindulópontként bekerült a holládi csomópont. Az eredeti felsorolás a 102-es számú főút Esztergom és az M1-es autópálya közötti szakaszának fejlesztését tartalmazta. A módosítás az M100-as autóút Esztergom és az M1-es autópálya közötti szakasz megvalósításáról szól.

Kiegészítésként került be a rendelet mellékletébe 115 új kiemelt projekt. Ezek közé tartozik az M8-as autóút M7-es autópálya és Dunaújváros, valamint Dunavecse és Kecskemét (észak) közötti szakasz előkészítése, a paksi kikötőkhöz vezető út megvalósítása, az M6-os autópálya és a 6-os számú főút közötti, paksi összekötő út megvalósítása, a 67-es számú főútnak az M7-es autópálya és Kapos­vár (észak) közötti 2×2 sávos úttá fejlesztése, az M4-es autóút Törökszentmiklós (nyugat) és Püspökladány, valamint a Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítése.