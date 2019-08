Elmaradt a tavalyitól az idei búza termésátlaga

A rendkívül változékony időjárás miatt alacsonyabbak az idei év termésátlagai. Míg tavaly 6,7 tonna körül mozgott a búza termésátlaga hektáronként, addig idén megközelítőleg tíz százalékkal kevesebbet takarítottak be a gazdák. Ez nagyjából 6 tonnát jelent, ami egyáltalán nem számít rossznak, tekintettel a nehézségekre.

A régióban jó közepes termésre számítottak a gazdák, mivel az aszály az átlagosnál valamivel csapadékosabb klíma miatt a többi régióhoz képest kisebb károkat okozott. Azonban a májusi csapadékos időjárás keresztülhúzta a számításokat, hiszen kisebb termés mellett a gombafertőzések elleni védekezés és a permetezés is jelentősen megnövelte a termelők költségeit.

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének elnöke elmondta, hogy idén kicsit elhúzódott a búza aratása. A kenyérgabonának még körülbelül nyolc százaléka kint van a földeken. Az előzetes becslések alapján hektáronként hat tonna búzát sikerült betakarítani. Megoszlása: 55% takarmány, amit elsősorban az állattartásban használnak fel, 30% euró, amelyet általában a kiemelkedő termőképessége miatt elvetnek, valamint 15% érkezési, amelyből többek között a kenyér is készül.

Az árpát néhány helyen, ahol megfelelően kiszáradt a talaj, már a múlt hét végén learatták. A kukorica egyelőre jól bírta az idei időjárási viszontagságokat, továbbá jókor jött neki az eső is. A napraforgó és a kukorica is jelenleg a virágzás fenológiai fázisában tart, előbbi növény sokfelé a végén tart. A hőeloszlásnak megfelelően a keleti országrész ebben kissé előrébb jár a Dunántúlhoz képest, az elmúlt pár napnak a csapadékösszege azonban döntő fontosságú lesz a termés szempontjából, mert legalább 20 milliméterre lenne szükség. A csapadék bár okozott károkat, de a mennyisége szempontjából pozitív hatású, ám a terület nem minden része kapta meg a kívánt mennyiséget. Ugyanakkor ezt is nagyon meg fogják hálálni a növények, hiszen a talajnedvesség már kritikus szintre csökkent a múlt héten.