Esőre várva kémlelik a gazdák az eget

Aszály van. Az elmúlt napokban volt ugyan egyszer-kétszer minimális csapadék, de a föld szomját alig oltotta. Baranyában meglehetősen kötött a talaj, így a poros, nehezen megművelhető földre nagyon kéne az eső.

Szeptember óta nem kaptunk megfelelő csapadékot – mondta el lapunk érdeklődésére Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezetének elnöke –, így a gazdálkodók nagyon nehezen küzdenek meg a talaj-előkészítéssel. Hátráltatja az őszi mélyszántásokat, mert hiába csökkentik a sebességet, hiába alkalmaznak nagy, nehéz ekéket, annyira megkeményedett a talaj, hogy kiveti magából.

Ami a már elvetett növényeket illeti, egyenlőtlen a kelés. A repcével sok gazda rosszul járt: a korai vetés után jött az ősz eddigi utolsó komolyabb esője, ami hol kimosta, hol elverte, ezért újra kellett vetni. Ennek viszont nagyon hiányzik az eső, mint ahogy az árpának, búzának és minden egyéb haszonnövénynek is. Van, ami már kikelt, de kérdés, hogy ami még a porban fekszik, mikor éri utol a többit, ha egyáltalán. A vetések heterogén állapota a növényvédelmet is meg fogja nehezíteni. Kihagyni nem lehet, egyfajta középidőt kell majd meghatározni, csakhogy némelyik növény ekkor már virágozni fog, némelyik viszont nem, akár egy táblán belül is.

A szakember szerint minden attól függ, mikor jön az eső. Még egy csapadékmentes hét nem fog jelentős károkat okozni, de utána már minden egyes nappal nehezebb helyzetbe kerülnek a gazdák. Természetesen nehéz általánosítani, hiszen ez soktényezős kérdés – függ a táblától, az előveteménytől, a magágytól – de mindenki aggódva és várakozásteljesen kémleli az eget.

Országos szinten azt lehet látni, hogy az Alföldön máris komoly károk mutatkoznak, az északi megyékben volt elszórtan eső, ott fokozottan nem jelentkezik ez a probléma, Baranya pedig a kettő közt van félúton, tragédia nincs, de már ide is begyűrűznek az aszályos időszak okozta negatív hatások.

Lehetne jobb is

A napraforgó betakarítása befejeződött a megyében, 17 300 hektáron 3,5 tonna volt a termésátlag. Kukoricát 56 700 hektáron termesztettek, végül 95 mázsára ment fel az átlagtermés. Szója 18 ezer hektáron termett, 3,6 tonnás hektáronkénti átlaggal. Cukorrépa 700 hektáron volt a megyében, és 68 tonnát hozott átlagosan. Burgonyát mindössze 60 hektáron ültettek, 21 tonnás átlagot produkált.