Jól halad a harkányi gyógyfürdő fejlesztése

Bezárt a gyógyfürdő, a munka viszont nem állt meg, hiszen egyrészt kisebb karbantartási munkálatokat végeznek az épületben, másrészt gőzerővel folyik a hármas medencecsarnok építése.

Mint arról korábban beszámoltunk, a város önkormányzata 3,8 milliárd forint kormányzati támogatást kapott a Harkányi Gyógyfürdő fejlesztésére. A hármas medencecsarnok fedetté alakításával és számos élményelem beépítésével lehetővé válik a „téli strandolás”. A kivitelezés tavaly október elején kezdődött meg és a járvány sem akasztotta meg a munkálatokat.

Befejeződött az épület tetőszerkezetének a fedése, már beépítették a külső nyílászárókat és a napokban elkészült a burkolótéglás külső homlokzat is, ezzel már igazán látványos szakaszához érkezett a beruházás. A beltéri munkálatok is rendben zajlanak, megkezdték az uszodakerámia-burkolatok, a korrózióálló acél korlátok és fogódzók, valamint a padlóburkoló kerámiák elhelyezését a mintegy 2000 négyzetméternyi felületen. A több mint 250 négyzetméter vízfelületű kaland-élménymedence a fiatalabb korosztálynak kedvez majd a pezsgőfürdővel, sodrófolyosóval, buzgárokkal, locsoló vízi játékokkal, csúszdákkal és mászófalas ugrálómedencével. A másik – 161 négyzetméter vízfelületű – élménymedencét az idősebb korosztály számára pezsgő-ülőpadokkal, nyakzuhanyokkal, pezsgő-fekvőpadokkal, buzgárokkal és hidromasszázsfülkékkel, illetve galériával fedett beülő-medencerészekkel látják el. A galérián pihenőrészeket alakítanak ki.

Marosi András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója elmondta, a gépészeti munkálatok is a feléhez közelednek, és a kivitelező becslése szerint január végén–február elején megkezdődhet a tesztüzem. A hármas medencecsarnok medencéit és az élményelemeket a tervek szerint jövő ősztől vehetik igénybe a vendégek.

A Harkányi Gyógyfürdő fejlesztése ezután a kültéri Gyermekvilág részleg megépítésével folytatódik, mely öt medencével, és az összesen 550 négyzetméternyi vízfelülettel kapocs lesz az élményfürdő és a csúszdapark között.

Vendég nincs, de munka most is jut minden dolgozónak

Az ország más fürdőihez hasonlóan a Harkányi Gyógyfürdőt is nagyon nehéz helyzetbe hozta a járvány, szeptember közepétől a riasztó betegszámok láttán észrevehető volt a vendégek félelme, egy-egy hétvégén is csak az ilyenkor megszokott forgalom alig felét sikerült elérni. Ezután a bezárás még inkább sokkolóan hatott. A fürdőigazgató elmondta, a nyáron keletkezett tartalékokat élik most nagyon gyorsan fel, hiszen a dolgozókat meg szeretnék tartani, amíg lehetséges. Vendéget nem fogadhatnak, ugyanakkor ilyenkor is van munka a fürdőben. Ahogy Marosi András fogalmazott, a dolgozók karbantartási munkálatokat végeznek, illetve olyan javításokkal foglalkoznak, amire egyébként soha nem jut idő.