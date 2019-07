Megérkezett a piacra a hazai görögdinnye

A napokban elkezdődött a hazai csemegekukorica betakarítása és a magyar dinnye szedése is. A piacokon már mindkettővel találkozhatunk, viszik is őket, mint a cukrot.

Meggyet és cseresznyét már csak elvétve találunk a baranyai piacokon, de van helyette jó sok kajszi, és őszibarackot is árult már jó pár kofa. Egy-két helyen szilvát is lehetett már látni, de ennek természetesen még nem indult be a szezonja, még várni kell a lekvárfőzéssel. Egyre több helyen kaphatunk viszont édes csemegekukoricát. A strandolók ked­venc éte­lét, a főtt kukoricát percek alatt elkészíthetjük otthon is. Sokan csak sima vízben megfőzik, pedig rengeteg módja van az elkészítésének, akár süthetjük is parázs felett. Nemcsak finom, de egészséges is, a nagy melegben szívesen fogyasztja gyermek, felnőtt egyaránt.

Paradicsomból és paprikából bőven válogathatunk, ha eddig még nem tettük, itt az ideje főzni egy jó kolbászos lecsót. Tököt és cukkinit is árulnak a legtöbb helyen, akár a rántottat, akár a főtt változatot kedveljük, bőven válogathatunk a szebbnél szebb darabok között. A vöröshagyma ára még mindig igen magas, ám mivel a legtöbb étel alapja a hagyma, nincs mit tenni, 450 forintos kilóáron is meg kell vennünk.

A narancs kilója a piacon, vásárcsarnokban 500–600 forint között mozog, és a citrom sem olcsó. Ám többen vesznek ezekből egy-két szemet, valószínűleg azért, mert ebben a hőségben jólesik a limonádé. Néhány szem málnával vagy áfonyával megbolondítva igazán mennyei frissítőt készíthetünk.