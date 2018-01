Megújul a hivatal, új terem is épül

Mintegy 15 millió forint támogatást kapott a település közintézmények felújítására – derült ki a december utolsó napjaiban közzétett kormányhatározatból.

Theisz Ferenc polgármester elmondta, ebből az összegből a községháza korszerűsítését tervezik, viszont még ugyanennyi önerőt kell hozzátenniük. Mint fogalmazott, a tervei szerint a beruházás még idén megvalósulhat, ám arra is emlékeztetett, hogy ebben az évben nagyon sok munka vár rájuk. Szintén pályázati forrásból bővítik a bölcsődét, emellett pedig a 25 települést érintő Alapszolgáltatási Központot is egy helyre költöztetik, ugyanis most az idősek otthonának egyik szárnyában, illetve a bölcsőde mellett működik a szolgáltatás.

Hamarosan kezdik a szintén régóta várt rendezvényterem építését is. Először modernizálják a konyhát, majd a jelenleg 50 férőhelyes éttermi rész bővítésével lehetővé válik, hogy nagyobb községi rendezvények, iskolai ünnepségek helyszínéül szolgáljon. A kialakított rendezvényterem a tervek szerint 250–300 fő befogadására lesz alkalmas.