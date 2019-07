Mélyebben kell a zsebbe nyúlni

Szinte minden megtalálható volt a héten a piacok kínálatában, amit ilyenkor elvár az ember, egymást érték a standokon a gusztusos halmokba pakolt sárgabarackok, dinnyék és zöldségek.

A vásárlók körében a legnépszerűbb gyümölcs a piacon még mindig a sárgabarack, amelynek kilójáért akár 300 forintért is hozzájuthatunk.

Az egyik kofától megtudtuk, hogy az idei termés nem sikerült túl jól, amelynek az egyik legfőbb oka, hogy szokatlanul hideg volt a tavasz és még a jég is elverte a termést. Ez nem csak a sárgabarack, hanem több gyümölcs és zöldség árán is meglátszik, hiszen idén a málna ára másfélszeresére nőtt a tavalyihoz képest. Azonban a legszembetűnőbb drágulást mégis a vöröshagymánál lehetett látni.

Ugyanis míg tavaly 180 forint volt kilója, idén már a legtöbb árus 390 forintot is elkér érte. De nem ez az egyetlen zöldség, amelynek megemelkedett az ára, közel 50 forinttal lett drágább a krumpli és a padlizsán is. A paprika ára viszont valamelyest csökkent, a szebb darabok kilóját akár 590 forintért is hazavihetjük.

Ezen felül a hetekben végre megjelent a hazai dinnye, aminek kilója 300–350 forint, és a sárgadinnye is, ami akciósan csupán 190 forint. Egyre több standon lehetett látni a hazai csemegekukoricából is, amelynek az ára és a mérete is egyaránt kedvező. Hiszen a csöves finomság valamelyest nagyobb, mint amit megszokhatott a gyakorlott piacra járó vásárló. Az ára pedig 120–150 forint között mozog.