Nehézkesen működik az internetes rendelés

Sok üzlet bezárt a kialakult járványügyi helyzetben, és a kijárási korlátozás miatt a még nyitva tartó boltokban is visszaesett a forgalom.

Az internetes áruházakat ezzel ellentétben sokan látogatják, sőt bizonyos termékekért akkora az érdeklődés, hogy a boltok alig győzik kiszolgálni a vásárlókat. Több kutatás is azt mutatja, hogy az élelmiszerek iránti kereslet ugrott meg legjobban az elmúlt hetekben az interneten. Lapunk is megírta, hogy a nagy hipermarketek a veszélyhelyzet kezdetén alig bírták feldolgozni a rendeléseket, a kiszállítást csak egy hónapos határidővel vállalták.

Azonban nem csak ott okozott gondot a hirtelen megnövekedett forgalom, erre egyik olvasónk hívta fel a figyelmet. Ahogy írta, ő sportszereket akart rendelni, és mivel az üzleteket bezártak, kénytelen volt a webáruházat igénybe venni. A kívánt eszközökhöz azonban csak nehezen jutott hozzá. A cégnél ugyanis mennyiségi korlátozást vezettek be a rendelésekre, vagyis ha elérik a napi limitet, többet már nem fogadnak. Az adott mennyiségű rendelés pedig hamar összejön, olvasónk már kora délután nem tudott rendelni. Amikor pedig sikerült lecsapnia a kért termékekre, az áruház figyelmeztette, hogy a szállítási idő a sok megrendelés miatt meghosszabbodhat. A kényszerű otthonmaradásban úgy látszik, sokan elkezdtek sportolni. Ezt alátámasztja az a négyezer online áruház forgalmát elemző statisztika is, amely szerint az otthon használható sportszerek – mint például súlyzók vagy futópadok – iránt több, mint hatván százalékkal nőtt meg az érdeklődés a veszélyhelyzetben. Ezt a forgalmat pedig csak a kereskedők is csak korlátozásokkal tudják kiszolgálni.

Az egészség megőrzése természetesen az otthontartózkodás ideje alatt is fontos. Ha sportszerek megrendelésével meg is gyűlik a bajunk, számtalan olyan mozgásforma van, amihez nem kellenek eszközök. Ilyen edzés kiválasztásában segítségünkre lehetnek a pécsi fitnesztermek is, amelyek ugyan most szintén zárva vannak, de többen is indítottak online órákat. A különböző típusú edzések között pedig biztosan mindeni megtalálhatja a fittségi szintjének és érdeklődésének leginkább megfelelőt, így könnyedén formában maradhatunk a karatén ideje alatt is.