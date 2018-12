Nem marad karácsonyi bejgli töltelék nélkül

Az ünnepek előrehaladtával egyre több dióbelet lehetett találni a piacon. A sötétebbért kilónként ezernyolcszáz, a szép aranybarnáért pedig egy ezressel többet is elkértek.

A leleményesebb árusok ugyanakkor a karácsony előtti időszakban teszik csak ki a pultjukra a diót. Mivel ilyenkor az ünnepi sütemények miatt jelentősen megnő rá a kereslet – tudtuk meg egyiküktől.

A megtisztított mellett szerencsét próbálhatunk az egész diókkal is, 680 forintos áron. Ezen felül szép karfiolokhoz is hozzájuthattunk csupán 350 forintért. Azonban a banán is nagyobb tételben betört a piacra, szinte egységesen 300 forintos áron adták.

Piaci árak:

Alma 220–250

Almapaprika 380–410

Ananász 450–500

Banán 300

Batáta 550–800

Bogyiszlói paprika 390–650

Burgonya 125–250

Citrom 450–700

Csemegeuborka 350–640

Csöves kukorica 100–120

Dió 2500–3500

Fehérrépa 890–1800

Fejeskáposzta 180

Fokhagyma 900–1200

Hagyma (savanyításhoz) 350–550

Kapor 150–200 Ft/csokor

Karalábé 170–250 Ft/db

