Szilvától és szőlőtől roskadoznak a piaci pultok

Lilába borultak a piacok pultjai, és szép lassan a nyári ízeket is leváltani látszanak az ősziek, hiszen egyre több kofa kínálatában találhatunk a finom édes kék szőlőfajtákból és a kissé fanyar szilvákból.

A piacon elvétve ugyan, de még lehet találni a sokak által kedvelt vajszlói görögdinnyéből 180 forintos kiló áron. Azonban messze a szilva most a legkelendőbb a piacon, amelyért egyes árusoknál már 199 forintért is hozzájuthatunk. A kofák szerint a vásárlók átlagosan három négy-kilót is visznek a gyümölcsből. A legtöbben lekvárt készítenek belőle vagy sütemény alapanyagnak használják fel, de természetesen akadnak olyanok is, akik nyersen fogyasztják.

A gyümölcsök mellett a zöldségekből sem volt hiány a pécsi Vásárcsarnokban. Sok pulton ugyanis roskadásig volt szebbnél szebb paprikákkal. A tv-paprika kilójáért pedig a legtöbben nem kértek el 250 forintnál többet. Ezenfelül valamelyest olcsóbb lett a kissé édeskés ízű bocskorpaprika is, amelynek kilóját akár 499 forintért is hazavihetjük.