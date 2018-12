Tisztább víz jöhet majd a csapokból

Évek óta terveznek Szentlőrinc térségében egy ivóvízminőség javítását célzó fejlesztést, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban, EU-s forrásból finanszírozott beruházás révén most végre meg is valósulhatnak a tervek.

Jelentős közműhálózat-bővítési program indul Baranya és Somogy megyében. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda beruházásában zajló projektek során többek között kutakat fúrnak, az ívóvízhálózatot fejlesztik és víztornyokat is építenek. Szentlőrinc város és a hozzá tartozó tarcsapusztai településrész háztartásai számára elérhető ivóvíz jelenleg megfelelő minőségű, azonban indokolt lenne a szolgáltatás fejlesztése, a beruházás révén még jobb minőségű ivóvizet ihatnak a jövőben a lakosok.

A „Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.” című projekt nyitórendezvényét tartották nemrég Szentlőrincen, ahol Koltai Péter polgármester, a kivitelező és az építésvezető tájékoztatott a fejlesztésekről. Mint azt a polgármester elmondta, mind a város vezetői mind a további érintett települések vezetői nagyon örülnek a programnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Szentlőrinc esetében a második nekifutásra sikerült ezt a pályázatot megnyerni. Az ivóvíz minősége ugyan nem rossz a város területén, de van mit javítani rajta, – fogalmazta meg a fejlesztés szükségességét Koltai. Hozzátette: saját erőből ezt a beruházást nem tudtuk volna megvalósítani, kellett az uniós támogatás, azt gondolom ezt a döntéshozók is látták.

Kerekítve 3 milliárd forintból valósulhat meg a térségben a program, amelyből Szentlőrincen kialakítanak egy 200 köbméteres hidroglóbuszt, két új kutat is fúrnak, az egyiket Keresztespuszta, a másikat Tarcsapuszta külterületénél, illetve egy víztisztító épületet is létrehoznak a meglévő vízmű területén belül.

A munka már folyik, a kiviteli tervek elkészültek, a Somogy megyei részen a kútfúrások már el is elkezdődtek. A kutak után, a következő lépésben a vízműkezelő épületek és a hálózatok következnek majd. A jövő hét folyamán tervbemutatást tartanak a szakemberek Szigetváron, ott pontosan be fogják mutatni, hogy az érintett településeken milyen beavatkozások valósulhatnak meg a jövőben. A tervek szerint pedig a tavasz folyamán már Szentlőrinc területén is megjelennek a munkagépek.

A szomszédos Somogy megye is érintett a fejlesztésben

A szerződésben érintik a Somogy megyei Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu, Csokonyavisonta, Darány, Istvándi, Taszár, és Orci településeket is. Horváth Szabolcs, a kivitelező cég – Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. – mélyépítési üzletág igazgatója úgy fogalmazott, 550 nap áll rendelkezésre a megvalósításra, így 2020 áprilisáig folynak előreláthatólag a munkák a településeken. A vízművek és a hálózat próbaüzemét is el kell végezniük a szakembereknek eddig. A szerződés keretében többek között megépítenek 11, felújítanak 19 kutat, projektrészenként egy-egy vízmű épületet bővítenek ki. Több mint 7 és fél kilométer hosszúságban építenek vezetékeket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS