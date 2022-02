Idén július 13. és 16. között rendezik meg a Bánkitó Fesztivált. A Nógrád megyei Bánki-tónál tartott rendezvényre a koncertek mellett aktuális, izgalmas független színházi programokkal, tudományos előadásokkal, és civil-kulturális programokkal várják a látogatókat - tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t.

A Bánkitó Fesztivál idei témája a mezőgazdaság. Mint a közleményben írták, minden évben törekednek arra, hogy fontos, aktuális, izgalmas témát válasszanak, ami reflektál és reagál a körülöttünk lévő világra, társadalmi változásokra, kihívásokra, közéleti állapotokra, és az új kihívásokra új megoldásokat is keresnek.

Hozzátették: a Bánkitó Fesztivál nemcsak gazdasági, hanem társadalmi vonatkozásait is keresi a mezőgazdasággal összefüggő kérdéseknek. Olyan ügyeket boncolgatnak a téma kapcsán, mint a centrum-periféria modell gazdasági, szociális kihívásai, a klímaválság, fenntarthatóság adta dilemmák aktuális, mindennapjainkat érintő választásai, és az azokhoz kapcsolódó társadalmi diskurzusok.

A fesztiválon felvetik, hogy érdemes-e hulladékmentesen élni, vagy nagyhatalmi, politikai folyamatokban kell keresni a változást. Foglalkoznak majd azzal is, hogy a vidékre költözéskor, az irodai munka gazdálkodásra cserélésekor fel kell-e adni a korábbi életet, kell-e ehhez beidegződéseket, életmódot, identitást változtatni, meddig tart beletanulni a gazdálkodásba.

"Valóban kiszakadást jelent a vidéki élet, vagy inkább olyan politikai, társadalmi problémákkal találkozik a változásra váró, amiből pont elege volt korábban is? Közben kérdés az is, hogy aki a városban marad, hogyan élhet tudatosabban, kevesebb szorongással. Mit tudnak kezdeni a falusiak a jöttmentekkel, felkészültek-e a falvak a tömeges beköltözési hullámra? És mindez végül milyen hatással is lesz a természetre?" - sorolják a fesztiválon terítékre kerülő kérdéseket a szervezők.

A júliusi fesztiválon mindezek mellett górcső alá vesznek olyan témákat, mint a jövőkutatás, a fejlődéshez, növekedéshez való viszonyunk vagy az ökofeminizmus kérdésfelvetései.

A Bánkitó Fesztivált idén újra a járványhelyzet előtt megszokott módon rendezhetik meg, erre legutóbb 2019-ben volt lehetőség. Így három élőzenei színpaddal, a hazai elektronikus zenei szcéna minden zegét-zugát felvonultató színpaddal, aktuális, független színházi válogatással, a téma neves szakértőit megszólaltató tudományos előadásokkal, installációkkal és több kisebb pop-up helyszínnel készülnek.

