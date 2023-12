Ezt a fotót nehezen fogjuk elfelejteni, igaz már néhány napja posztolta a pécsi meselány, Pintér Marianna, aki annak idején a Playboyban is felfedte hibátlan testét. Mi is megosztjuk a képet most kedves olvasóinkkal! Az ex-playmate több mint egy évtizede kápráztat el minket adottságaival, s most sem kell csalódnunk.

Amint azt Marianna a képhez hozzáfűzte: Go back to summer, azaz irány vissza a nyárba!

Amint egy követője azt aláhúzta,

Nagyon csinos vagy

Nos, mit is tehetnénk mindehhez hozzá? Mariann, kérünk még tucatnyi ilyen szép fotót, hiszen egy kis nyárra nekünk is szükségünk van.